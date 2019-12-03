إبراهيموفيتش يحسم موقفه ويقرر العودة إلى ميلان

بعد أسابيع من التكهنات بشأن وجهته المقبلة، كشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن زلاتان إبراهيموفيتش توصل إلى اتفاق مع إدارة ميلان، للانتقال إلى صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل.

وبات صاحب الـ 38 عاماً حراً بالانتقال إلى أي فريق، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجيليس غالاكسي الذي استفاد من خدماته لمدة موسمين.

وكان "إبرا" هدفاً لعدد من الفرق الإنجليزية والإيطالية، لكنه حسم أمره واختار العودة إلى الروسونيري الذي خاض معه موسمين وحصل معه على لقب الدوري المحلي عام 2011.

ولدى إبراهيموفيتش الخبرة الكافية التي تؤهله للعب في الدوري الإيطالي، فإلى جانب ميلان خاض مشوارين ناجحين مع يوفنتوس وإنتر ميلان، وحصل معهما على اللقب 5 مرات سابقة.

ولم تشر الصحيفة إلى قيمة التعاقد بين ميلان وإبراهيموفيتش، لكن تقارير إيطالية سابقة أشارت إلى أنها قد تصل إلى 3 ملايين يورو لموسم ونصف.

ويحتاج ميلان، المتعثر منذ سنوات، إلى خطة إنقاذ خلال الموسم الجاري، حيث يقبع الفريق العريق في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولم يحصد سوى 17 نقطة من 14 مباراة.

وخلال رحلته الأخيرة في الولايات المتحدة، سجل إبراهيموفيتش 52 هدفاً في 56 لقاء مع غالاكسي، المحطة غير الأوروبية الأولى في مشواره الحافل بالإنجازات.