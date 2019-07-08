إبراهيموفيتش يختار 11 زلاتان في تشكيلته المثالية عبر التاريخ

استمر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم برشلونة وإنتر وميلان الأسبق ولوس أنجيليس غالاكسي الحالي في إثارة الجدل حول نفسه.

جاء هذا عقب أن اختار النجم السويدي تشكيلة مثالية لنفسه عبر تاريخ كرة القدم مكونة من 11 لاعب، جميعهم هم إبراهيموفيتش نفسه.

ونشر السويدي المثير للجدل صورة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" بها التشكيلة التي لاقت قبولاً جماهيرياً كبيراً.

وكتب زلاتان مع الصورة التي نشرها صباح الاثنين: "فريقي المفضل عبر التاريخ، بقي فقط اختيار مدير فني، ربما يكون إبراهيموفيتش أيضاً".

وكان إبرا قد سجل هدفين في مواجهة فريقه الأخيرة ضمن الدوري الأميركي للمحترفين أمام تورونتو، وهي المباراة التي انتهت بفوز غالاكسي بهدفين نظيفين.

يذكر أن إبراهيموفيش دائم إثارة الجدل حول نفسه ومن يحيطه من أفراد، منذ أن كان لاعباً في أياكس أمستردام قبل سنوات بعيدة.