إبراهيموفيتش يرفض ميلان

أشارت تقارير إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش يفضل اللعب مع بولونيا على الانضمام لميلان.

وسيرحل المهاجم السويدي عن لوس أنجيليس غالاكسي خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد نهاية عقده في ديسمبر القادم.

ووفقاً لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالي، يبدو بولونيا الخيار المفضل بالنسبة لصاحب الـ 38 عاماً، في حال عودته إلى الدوري الإيطالي.

وأكدت الصحيفة أن سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الذي يعد صديقاً شخصياً لزلاتان اتصل به وطلب منه الانضمام إلى الفريق والعمل معاً.

وقبل عدة أيام، كشف دون غاربر مفوض الدوري الأميركي أن "إبرا" قريب من العودة إلى ميلان.

ولعب إبراهيموفيتش مع الروسونيري في الفترة من 2010 وحتى 2012، وشارك معه في 61 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 42 هدفاً.

يذكر أن بعض الأنباء ربطت السويدي أيضاً بالعودة إلى مانشستر يونايتد في حال عدم رغبته في اللعب في إيطاليا من جديد.