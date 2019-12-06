إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو: هناك رونالدو واحد

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، المهاجم السابق للوس أنجيليس غالاكسي، للسخرية من كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
وقال "إبرا"، في تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت» الإسبانية: "مواجهة رونالدو الحقيقي في إيطاليا؟ هناك رونالدو واحد.. الظاهرة"، في إشارة للبرازيلي رونالدو لويس نازاريو دي ليما.
وأضاف النجم السويدي: "موهبة كريستيانو ليست فطرية. إنها فقط نتاج الكثير من العمل".
وسبق أن سخر إبراهيموفيتش من انتقال رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018 ووصف ذلك بالتحدي، حيث صرح النجم السويدي وقتها: "إذا أردت تحدياً كان عليك أن توقع مع البيانكونيري عندما كان في الدرجة الثانية وتعيده إلى القمة.
"التوقيع مع فريق فاز بالدوري سبع مرات متتالية ليس تحدياً".
Via SyndiGate.info
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