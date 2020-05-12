إبراهيموفيتش يعود إلى إيطاليا رغم إصابة 223 ألف شخص بفيروس كورونا

عاد النجم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، مساء الاثنين، إلى إيطاليا، من أجل الاستعداد للعودة إلى خوض التدريبات مع زملائه في الروسونيري، الذي استأنف تدريباته الأسبوع الماضي، بعد غياب شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أنه كما كان متوقع عاد النجم السويدي، بعدما قضى فترة الحجر المنزلي في السويد.

وأضاف التقرير، أن الهداف المخضرم سيخضع لحجر صحي لمدة 14 يوماً، قبل العودة لخوض التدريبات مع نجوم ميلان.

واستغل إبراهيموفيتش، صاحب الـ 38 عاماً، فترة تواجده في السويد، وقام بالحفاظ على لياقته البدنية، من خلال التدريب مع فريق هاماربي، الذى يمتلك نسبة 23.5 من أسهمه.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 مرحلة.

وتعد إيطاليا، من أكثر دول العالم، تضرراً بفيروس كورونا، واحتلت المركز الثالث بعد الولايات المتحدة واسبانيا في عدد الإصابات التي بلغت 223 ألف و 60 حالة ووفاة 32 ألف و 65 شخص حتى كتابة هذه السطور.