إبطال تسجيل عقد غافي مع برشلونة

البوابة - أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الاثنين تعرض نادي برشلونة لانتكاسة مؤثرة جراء إبطال تسجيل عقد نجمه غافي من قبل القضاء الإسباني.

وسجل البارسا عقد لاعب خط الوسط الشاب الشتاء الماضي بقرار احترازي من قبل المحكمة التجارية عقب رفضت رابطة الدوري الإسباني (الليغا) قيده.

لكن المحكمة أصدرت حكماً يقضي بعدم أحقية النادي الكتالوني في تسجيل العقد الجديد، مقرة بالتالي صحة قرار الرابطة.

وسيتم إلغاء قرار تسجيل غافي ضمن فريق البلاوغرانا الأول على أن يتم قيده ضمن فريق الشباب فيما تبقى من الموسم الجاري.

برشلونة مهدد بخسارة غافي الصيف المقبل

وسيصبح غافي متوفراً دون مقابل في الـ 30 من شهر يونيو القادم إذا فشلت مساعي البارسا في تسجيل عقده الجديد.