إجراء جديد يضمن بقاء رونالدينيو داخل السجن

قالت صحيفة “ذا سن” البريطانية الجمعة، أن رونالدينيو، أسطورة برشلونة وميلان السابق خضع لاختبار فيروس كورونا أثناء احتجازه بسجن في باراغواي.

وأوضحت أن الإجراء الاحترازي جاء بعد ساعات من قيام البرازيلي بالتوقيع على قمصان زملائه في السجن، كما أبلغ المسؤولون في السجن، محامي الدفاع عن رونالدينيو أنه لا يمكن التعامل معه لمدة أسبوعين، بسبب القيود الحكومية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

ورفض القضاء في بارغواي، الثلاثاء، طلب الإفراج بكفالة بلغت 754 ألف دولار عن النجم البرازيلي البالغ 39 عاماً، وقرر إبقاءه في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزور.

ويعد رونالدينيو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريباً كل الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، وكوبا أميركا، وكأس القارات، ودوري أبطال أوروبا، والدوريين الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.