إحصائية: فقير أغنى من بنزيمة فنياً

أصاب النجم كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد في مقتل حين واصل عروضه الأخيرة المتواضعة، وكان له دور في هزيمة غير متوقعة أمام ريال بيتيس 1-2 ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني، فبدلاً من تحسين تصويباته على مرمى الخصوم، وجّه كرة عكسية خاطئة بوسط الملعب استثمرها لاعب البارسا سابقاً وبيتيس حالياً كريستيان تييو وأودعها الشباك في الدقيقة 82، معلناً عن تراجع الملكي عن الصدارة التي كان قد انتزعها الأسبوع الماضي من غريمه التقليدي برشلونة، ليعود الفارق إلى نقطتين لمصلحة الكتالوني.

وبعد مباراة أكثر مميزة لريال في الكلاسيكو انتصر خلالها بهدفين نظيفين، انقلب السحر على فريق المدرب زين الدين زيدان لأسباب عدة يتقدمها عدم امتلاك مهاجم هداف يتقن توجيه الكرات في الشباك، ففي وقت يكثر فيه مهندسو صناعة اللعب في خط الوسط فإن الفريق يفتقد صاحب اللمسة الأخيرة التي كانت في السنوات الماضية مسجلة باسم كريستيانو رونالدو المنتقل إلى يوفنتوس صيف 2018.