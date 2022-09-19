إحصائية: نوير هدد مرمى أوغسبورغ أكثر من ماني !

أثارت إحصائية جديدة القلق من دور النجم السنغالي ساديو ماني غير الناجح حتى الآن في صفوف بايرن ميونيخ، وذلك عقب الخسارة المفاجئة أمام أوغسبورغ بهدفٍ نظيف يوم السبت الماضي.

وسقط الفريق البافاري محلياً في فخ التعادل مع شتوتغارت ويونيون برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يخسر أمام أوغسبورغ.

وتراجع حامل اللقب بهذه النتائج إلى المركز الخامس على سلم الترتيب العام في البوندسليغا برصيد 12 نقطة وبفارق 5 نقاط عن يونيون برلين صاحب الصدارة.

ماني سدد مرة وحيدة ونوير هدد شباك أوغسبورغ في مناسبتين

سنحت لماني فرصة مبكرة للتسجيل في شباك أوغسبورغ، إلا أنه أهدرها في ظل تألق الحارس البولندي رافال غيكيفيتش الذي تدخل بتوقيت مثالي لإبعاد الكرة.

ونظراً لتألق البولندي في حماية عرين فريقه، اندفع مانويل نوير حارس بايرن في اللحظات الأخيرة من المواجهة لمساعدة زملائه على التسجيل وتمكن من التسديد على المرمى في مناسبتين متفوقاً بالتالي على الهداف السنغالي القادم من ليفربول.

وتشكل هذه الإحصائية معضلة كبيرة بالنسبة لبطل ألمانيا الذي لم ينجح بعد في تعويض رحيل هدافه السابق البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل إلى برشلونة.