إدارة بايرن ميونيخ لا تفكر في إقالة ناغلسمان

تعرض المدير الفني يوليان ناغلسمان لحملة انتقادات كبيرة جراء بداية بايرن ميونيخ غير المشجعة في الدوري الألماني هذا الموسم.

وتعادل الفريق في البوندسليغا مع شتوتغارت ويونيون برلين وبوروسيا مونشنغلادباخ، قبل أن يخسر أمام أوغسبورغ 0-1 مطلع الأسبوع الجاري.

ماذا قال رئيس بايرن ميونيخ عن ناغلسمان؟

لكن رئيس النادي هيربرت هاينر أكد بأن منصب المدرب الشاب ليس في خطر، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "نحن مقتنعون بيوليان ناغلسمان وجميع لاعبي الفريق."

"سننطلق من جديد بعد انتهاء فترة الاستراحة الدولية، وسنعود للمستوى الذي اعتاد الجميع عليه."

يذكر أن رئيس بايرن التنفيذي أوليفر كان ساند بدوره المدير الفني الحالي مشدداً على اقتناع إدارة النادي به بشكلٍ كلي.