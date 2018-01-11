إذاعة: ريال مدريد اتفق مع هازارد على ضمه الصيف القادم

إيدين هازارد

يستعد ريال مدريد لواحدة من أكبر المفاجآت هذا الموسم، بالتعاقد مع إيدين هازارد جناح تشيلسي.

وارتبط الدولي البلجيكي بالرحيل عن صفوف البلوز لأكثر من مرة خلال المواسم الماضية، وسط رغبة قوية من ريال في الحصول على خدماته بقيادة المدرب زين الدين زيدان.

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وادعت إذاعة "مونتي كارلو" الفرنسية أن النادي الإسباني توصل لاتفاق نهائي مع هازارد يقضي بضمه لصفوفه.

وأشارت إلى أن الصفقة لن تتم هذا الشهر، وإنما ستتأجل حتى الصيف القادم.

يأتي هذا التطور بعد مماطلة هازارد المستمرة مؤخراً لتجديد عقده مع تشيلسي، والذي ينتهي في 2020.