إسبانيا تخشى غياب 3 نجوم عن مواجهة سويسرا

بدأ منتخب إسبانيا تحضيراته دون راحة على ملعب بيتروفسكي بمدينة سان بطرسبرغ الروسية بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة يورو 2020 بفوز درامي على كرواتيا (5–3) في ثمن النهائي، وذلك استعداداً للمواجهة المهمة أمام سويسرا يوم الجمعة من أجل حجز مقعد في نصف النهائي.

وبعد ساعة ونصف من الوصول إلى المدينة الروسية، أجرى الماتادور جلسة استشفائية شارك فيها جميع اللاعبين المتاحين، بمن فيهم سيرجيو بوسكيتس وخوسيه لويس غايا ودافيد دي خيا الذين عانوا من مشاكل مختلفة خلال الأيام الأخيرة.

وأكد لويس أنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا أن الثلاثي سيكون جاهزاً لمواجهة سويسرا.

وقال المدرب في تصريحات خلال مؤتمر صحافي: “يعاني اللاعبون الثلاثة من إصابات عضلية نتيجة المجهود البدني والذهني.

“هذا أمر طبيعي ومنطقي، جميع اللاعبين في القائمة قادرون على المشاركة، والأداء لن يتأثر مطلقاً، وهذه ضمانة للاستمرار في البطولة، سنستعيد جميع اللاعبين، وسنحدد التشكيل الأمثل للمباراة”.

منتخب إسبانيا الأولمبي يستدعي أولمو للمشاركة في أولمبياد طوكيو

من ناحية أخرى، أعلن لويس دي لا فيوينت المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني انضمام داني أولمو لاعب لايبتزيغ إلى القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وسيكون أولمو واحداً من 6 لاعبين من المنتخب الأول المنافس حالياً في بطولة يورو 2020 سيشاركون مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.

وتضم القائمة إلى جانب أولمو كلاً من حارس المرمى أوناي سيمون وإيريك غارسيا وباو توريس وبيدري وميكيل أويارزابال.

وفي حالة وصول منتخب إسبانيا إلى نهائي اليورو سيختتم مشواره في البطولة في 11 يوليو، علماً بأن منافسات الأولمبياد ستنطلق في 23 من الشهر نفسه.

وبدأ بقية لاعبي المنتخب الأولمبي الاستعدادات اعتباراً من يوم الأربعاء.

وسينضم إليهم اللاعبون الستة من المنتخب الأول عقب نهاية مشوار الفريق في يورو 2020.

وكما كان كان متوقعاً جرى استبعاد المدافع المخضرم لريال مدريد سيرخيو راموس من القائمة الأولمبية بعد استبعاده أيضاً من اليورو.