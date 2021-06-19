إسبانيا تكتفي بتعادل مخيب مع بولندا في يورو 2020

تعادل منتخب إسبانيا مع ضيفه البولندي بهدفٍ لمثله على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2020.

تقدم الإسبان عن طريق ألفارو موراتا بهدفٍ في الدقيقة 25 احتسبه الحكم دانييلي أورساتو بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك البولنديون التعادل عبر القائد روبرت ليفاندوفسكي برأسية متقنة في الدقيقة 54.

وأهدر جيرارد مورينو ركلة جزاء للماتادور ارتدت من القائم الأيسر لمرمى الحارس فويتشيك تشيزني وفشل موراتا في إكمالها داخل المرمى.

بهذا التعادل، رفع منتخب إسبانيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما رفع منتخب بولندا رصيده بدوره إلى نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.