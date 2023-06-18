إسبانيا تهزم كرواتيا وتفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية

ظفر منتخب إسبانيا بلقب دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكرواتي بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادل الفريقين في المباراة النهائية دون أهداف لأكثر من 120 دقيقة.

شهد ملعب فينورد لقاءً قوياً ومتقارباً بين خصمين متكافئين لم ينجحا خلاله بالتسجيل طوال زمني المواجهة الأصلي والإضافي.

واضطر الفريقان بالتالي للاحتكام إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألقاً كبيراً للحارس الإسباني أوناي سيمون الذي تصدى لركلتي لوفرو ماير وبرونو بيتكوفيتش.

وتكفل داني كارفاخال بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة التي منحت اللقب للماتادور.

في لقاء تحديد المركز الثالث، تغلب منتخب إيطاليا على نظيره الهولندي بثلاثة أهداف لاثنين في وقت سابق من يوم الأحد.