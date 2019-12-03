إسبانيا تواجه ألمانيا وهولندا استعداداً ليورو 2020

أعلن الاتحادان الهولندي والإسباني لكرة القدم أمس عن إقامة مباراة ودية بين منتخبيهما في أمستردام في مارس المقبل ضمن استعداداتهما ليورو 2020.

وكان لويس إنريكي، العائد مجدداً لتدريب المنتخب الإسباني، قد أعلن خلال حفل سحب قرعة البطولة الأوروبية أنه سيخوض ثلاث مباريات ودية تحضيراً لها.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن منتخب بلادها سيستضيف في العاصمة مدريد نظيره الألماني في الشهر نفسه، وهو ما أشار إليه مدرب المانشافت يواكيم لوف أيضاً خلال نوفمبر الماضي، وقال "إسبانيا أكيدة. المحادثات الأخيرة تجري".

وستكون المباريات الودية الاختبارات الأولى لإنريكي مع المنتخب بعد عودته لاستلام دفة قيادته في 19 نوفمبر الماضي بعدما تخلى عنه في يونيو الماضي للاعتناء بطفلته التي توفيت لاحقاً في أغسطس بسبب المرض، ليخلفه مساعده روبرت مورينو الذي غادر الجهاز الفني رغم قيادته أبطال مونديال 2010 إلى نهائيات يورو 2020.

وأوقعت القرعة اسبانيا بطلة 1964 و2008 و2012 في المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي بولندا والسويد، والفائز من الملحق 2 (البوسنة والهرسك ضد آيرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية آيرلندا).

في حين سيشارك منتخب هولندا في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبي أوكرانيا والنمسا والفائز من الملحق 4 «جورجيا ضد بيلاروسيا ومقدونيا الشمالية ضد كوسوفو» أو رومانيا المضيفة بحال تأهلها عن الملحق 1.