إشادة جزائرية بدور بلماضي ومحرز

أشاد لاعبون جزائريون سابقون أمس، ببلوغ محاربي الصحراء، نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حالياً في مصر.

وأرجع اللاعبون، الفضل في بلوغ المباراة النهائية للمدرب جمال بلماضي ورياض محرز لاعب وسط مانشستر سيتي.

وسجل محرز من آخر محاولة في المباراة من ركلة حرة مميزة ليرسل الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، بالفوز 2-1 على نيجيريا في نصف النهائي.

وقال مصطفى كويسي اللاعب السابق لمنتخب الجزائر، أن الفضل في وصول الفريق للنهائي يعود للمدرب بلماضي، الذي تولى المسؤولية في يوليو الماضي: "صنع بلماضي مجموعة قوية وصلت إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية".

كما امتدح كويسي، زملاء محرز على دورهم البطولي قائلاً: "الفارق في لقاء نيجيريا صنعته قوة شخصية اللاعبين والمجموعة. أرفع القبعة لهؤلاء اللاعبين".

بدوره، أثنى حسين ياحي لاعب وسط الجزائر السابق على محرز، أفضل لاعب إفريقي في 2016، مؤكداً أنه صاحب الفضل في الفوز على نيجيريا، حيث قال: "قام محرز بدور ريادي وبطولي في هذه المباراة".

يذكر أن منتخب الجزائر يواجه نظيره السنغالي في نهائي البطولة يوم الجمعة.