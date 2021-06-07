إصابة بوسكيتس بكورونا تمهد لعودة راموس إلى منتخب إسبانيا

ذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إصابة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا تفتح الباب أمام احتمالية استدعاء قائد منتخب إسبانيا سيرخيو راموس من جديد لقائمة اليورو.

وأعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم أمس إصابة قائد المنتخب ونجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس بفيروس كورونا قبل أيام من انطلاق منافسات اليورو، ليثير القلق في معسكر المنتخب.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نتيجة فحوصات لاعبي المنتخب جاءت جميعها سلبية باستثناء عينة بوسكيتس التي جاءت إيجابية.

وتأتي إصابة لاعب الارتكاز ببكورونا قبل 8 أيام من المباراة الأولى لمنتخب إسبانيا ضمن منافسات يورو 2020، ولذلك سيتم عزله حتى تتحول فحوصاته إلى سلبية.

منتخب إسبانيا يخشى تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه

ويثير ظهور حالة بين لاعبي الماتادور القلق خاصة وأنه كانت هناك مواجهة منذ أيام قليلة بين أمام منتخب البرتغال، مما يزيد من حيز المخالطين لبوسكيتس.

وفتحت "كادينا سير" الباب أمام محاولة استبدال بوسكيتس بسيرخيو راموس في قائمة المنتخب خلال الأيام المتبقية قبل انطلاق اليورو.

ودخل جميع لاعبي لا روخا في حالة عزل صحي من أجل التأكد من سلامتهم، في خطوة من المنتظر أن يقوم بها الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كذلك.

يذكر أن منتخب إسبانيا يشارك في يورو 2020 ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات بولندا والسويد وسلوفاكيا.