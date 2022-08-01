إصابة بوغبا تضع يوفنتوس في مأزق

بات يوفنتوس يعاني الأمرين في ظل التقارير التي أكدت أن تعاقده العائد النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا مهدد بالغياب عن الملاعب من شهرين إلى أربعة أشهر بداعي الإصابة.

وعاد لاعب خط الوسط إلى تورينو مطلع الصيف في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

لكن صاحب الـ 29 عاماً تعرض لإصابة في الركبة خلال تدريبات الفريق الأسبوع الماضي وبات بحاجة لتدخل جراحي قد يتسبب في ابتعاده عن المنافسات لفترة طويلة مما يهدد أيضاً مشاركته مع بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الجاري.

ودق ناقوس الخطر في أروقة النادي العريق وباتت الإدارة مطالبة بضم بدائل مناسبة تستطيع سد الفراغ الكبير الذي سيخلفه غياب بوغبا.

يوفنتوس مطالب بإيجاد بديل لبوغبا

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يوفي سرع من مفاوضات التعاقد مع الأرجنتيني لياندرو باريديس من باريس سان جيرمان على أمل إبرام صفقة تبادلية يذهب فيها البرازيلي آرتور ميلو إلى العاصمة الفرنسية.

كما ارتبطت أسماء الألماني إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي)، والبرازيلي لوكاس باكيتا (أولمبيك ليون)، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو) بقدوم محتمل إلى ملعب آليانز هذا الصيف.