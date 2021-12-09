إصابة جوردي آلبا تضاعف من هموم برشلونة

سقط برشلونة الإسباني أمس الأربعاء أمام مستضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية دون رد ليودع مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وهذا هو الإقصاء الأول للبارسا من هذه المرحلة المبكرة من البطولة خلال أكثر من عقدين من الزمن.

لكن صعوبات النادي الكتالوني لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أن ظهيره الأيسر جوردي آلبا تعرض لإصابة في الفخذ أثناء المباراة ستبعده عن المنافسات عدة أسابيع.

وبات من المتوقع أن يغيب اللاعب عن مواجهتي برشلونة القادمتين أمام أوساسونا وإلتشي.

وكشفت تقارير بأن موعد عودة آلبا سيكون بعد انتهاء فترة التوقف الشتوي، أي أنه لن يشارك أيضاً في المباراة المرتقبة أمام إشبيلية في الـ 21 من الشهر الجاري.