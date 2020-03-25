إصابة حارس مرمى أتالانتا بفيروس كورونا

أصيب ماركوس بورتيلو حارس مرمى أتالانتا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين من لاعبي دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى 15.

وقال نادي أتالانتا في بيان "لا تظهر الأعراض حالياً على ماركو، ستنتهي فترة الحجر الصحي التي يخضع لها وجميع لاعبي الفريق الأول في 27 مارس".

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية المتضررة من وباء كورونا، إذ وصل عدد الوفيات إلى 6820 الثلاثاء، وهو الأعلى في العالم.

وتعد منطقة بيرغامو الأكثر تضرراً في إيطاليا وسجلت 6728 حالة إصابة.

ووفقاً لجيورجيو جوري رئيس بلدية بيرغامو فإن مباراة أتالانتا أمام فالنسيا على ملعب سان سيرو في ميلانو يوم 19 فبراير بدوري أبطال أوروبا، والتي حضرها نحو 40 ألف مشجع، ساهمت في انتشار العدوى في بيرغامو.

بدوره، قال فالنسيا الأسبوع الماضي أن أكثر من ثلث لاعبي وأعضاء طاقم الفريق الإسباني ثبتت إيجابية عيناتهم في فحوص كورونا منذ رحلته إلى إيطاليا.

وظهرت ثلاث حالات إصابة مؤكدة لدى يوفنتوس بطل إيطاليا وتخص اللاعبين باولو ديبالا وبليز ماتودي ودانييلي روغاني، كما أصيب ثلاثة لاعبين من فيورنتينا وآخر من فيرونا ولاعب في ميلان وستة من سامبدوريا.