إصابة دي بروين تبعثر أوراق غوارديولا ومانشستر سيتي

صعقت إصابة النجم الدولي البلجيكي كيفين دي بروين إدارة مانشستر سيتي والمدير الفني جوسيب غوارديولا.

وسيخسر سيتي خدمات أحد أبرز لاعبيه لفترة مطولة قد تصل إلى 4 أشهر كونه سيخضع لتدخل جراحي بهدف معالجة مشكلة في عضلة فخذه الخلفية.

وقال غوارديولا لوسائل الإعلام في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "إنها إصابة جدية.

"علينا أن نقرر إذا كان سيخضع للجراحة أم لا، علي أي حال سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر.

"قرار خضوعه للتدخل الجراحي سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، مما سيبعده عن المشاركة معنا لثلاثة أو أربعة أشهر."

يذكر أن مانشستر سيتي خسر هذا الصيف خدمات نجميه الألماني إيلكاي غوندوغان والجزائري رياض محرز.

وارتبط النادي السماوي في الأيام الماضية بالبرازيلي لوكاس باكيتا نجم خط وسط ويست هام يونايتد.