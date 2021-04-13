إصابة سيرخيو راموس بفيروس كورونا

أعلن ريال مدريد عن إصابة قائده سيرخيو راموس بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان أصدره النادي، وأكد خلاله أن المدافع المخضرم خضع لفحص كشف عن إصابته بالفيروس.

وكتب النادي في بيانه: "ريال مدريد يعلن أن لاعبنا سيرخيو راموس قد ظهرت نتيجة فحصه الخاص بفيروس كورونا إيجابية".

وكان ريال مدريد يعاني من غياب راموس بالفعل بسبب الإصابة، أي أنه لن يغيب عن لقاء ليفربول بسبب الفيروس.

وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي القائمة الخاصة بلقاء ليفربول الأمس، والتي شهدت غياب راموس ورافاييل فاران وإيدين هازارد.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على نظيره ليفربول الأربعاء على ملعب آنفيلد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن ريال مدريد فاز بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف لهدف ويحتاج للانتصار أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب لبلوغ نصف النهائي.