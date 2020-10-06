إصابة شاكيري بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السويسري لكرة القدم الثلاثاء، إصابة شيردان شاكيري، نجم ليفربول، بفيروس كورونا المستجد.

وأصدر الاتحاد بياناً، عبر موقعه الرسمي قال فيه: "أثبت اختبار شاكيري إصابته بفيروس كورونا، وهو يخضع حالياً للعزل الذاتي وفقاً للإرشادات اللازمة".

وشاكيري هو ثالث لاعب من ليفربول، يتعرض للإصابة بفيروس كورونا هذا الأسبوع، بعد تياغو آلكانتارا، وساديو ماني.

وتعرض ليفربول لهزيمة قاسية على يد أستون فيلا بنتيجة 2-7، في المباراة التي جمعتهما، الأحد، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس.

يذكر أن شاكيري سيغيب بالتالي عن استحققات منتخب سويسرا القادمة، بداية بمواجهة منتخب كرواتيا ودياً غداً الأربعاء، يليها مواجهتان مرتقبتان أمام منتخبي ألمانيا وإسبانيا ضمن دوري الأمم الأوروبية.