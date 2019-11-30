إصابة فابينيو تشكل ضربة قوية لليفربول

كشف ليفربول رسمياً عن مدة غياب لاعب خط الوسط فابينيو، وذلك بعد أن تعرض لإصابة في المباراة أمام نابولي ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للنادي، فإن البرازيلي يعاني من إصابة في أربطة الكاحل، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

وأوضح ليفربول أن اللاعب سيبدأ برنامج إعادة التأهيل مع الفريق الطبي للعودة إلى لياقته البدنية الكاملة.

وسيغيب فابينيو عن مباريات ليفربول في ديسمبر، بما في ذلك المشاركة في كأس العالم للأندية.

وفي وقت سابق أوضحت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن فابينيو قد يغيب مدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، مما يعني غيابه عن 10 مباريات للريدز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، متفوّقاً بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، لكن الفريق بحاجة إلى الفوز على ملعب ريد بول سالزبورغ لضمان التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وانضم فابينيو (26 عاماً) إلى ليفربول صيف عام 2018، قادماً من موناكو، وشارك الموسم الحالي في 19 مباراة، بواقع 1572 دقيقة، سجل فيها هدفاً، وصنع اثنين، مقابل 41 مشاركة الموسم الماضي.