إصابة كورتوا بالرباط الصليبي تربك حسابات ريال مدريد

تعرض الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد اليوم الخميس لإصابة مؤثرة ستبعده عن الملاعب لموسم 2023-2024 بأكمله وفقاً لموقع "مانيجينغ مدريد".

وعانى حامي عرين الميرينغي من تمزق في الرباط الصليبي خرج على إثره باكياً من التدريبات.

وأكدت الفحوصات لاحقاً خطورة الإصابة التي من شأنها إبعاد صاحب الـ 31 عاماً والتي سيخضع بسببها للجراحة.

ويشكل هذا الغياب ضربة موجعة لإدارة ريال مدريد التي ستدخل سوق الانتقالات بالتأكيد خلال الأيام القادمة بحثاً عن بديل مناسب.

وسيعتمد الملكي مؤقتاً على الحارس الأوكراني أندريه لونين وسط تقارير تشير إلى أن المسؤولين يستهدفون المغربي ياسين بونو نجم إشبيلية، أو الإسباني دافيد خيا الذي لا يرتبط حالياً بأي فريق بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد مطلع الصيف.