إصابة هوميلز في وتر أخيل

أعلن ميكايل تسورك المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أن المدافع ماتس هوميلز تعرض لإصابة في وتر أخيل خلال مشاركته في المباراة أمام فولفسبورغ ضمن المرحلة الـ 27 من الدوري الألماني.

واستبدل هوميلز مطلع الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها فريقه بثنائية نظيفة بالعائد من الإصابة إيمري تشان، ما قد يؤدي إلى استبعاده عن المباراة الحاسمة ضد بايرن ميونيخ المتصدر الثلاثاء المقبل.

وقال تسورك لشبكة "سكاي" الألمانية: "تحدثت بإيجاز مع طبيب الفريق، ماتس يعاني ألماً في وتر أخيل، نأمل أن يتمكن من المشاركة يوم الثلاثاء".

وتشكل مباراة الثلاثاء أهمية كبيرة بالنسبة لبايرن ميونيخ المتصدر وبوروسيا دورتموند وصيفه الساعيين للفوز بلقب الموسم الذي تم تعليقه لأكثر من شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا.