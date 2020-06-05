إصابة وحيدة بكورونا في توتنهام

حصلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على دفعة معنوية إضافية قبل استئناف منافساتها منتصف الشهر الحالي، بعدما كشفت الجولة الاخيرة من فحوصات فيروس «كوفيد-19» التي شملت 1197 شخصاً عن إصابة وحيدة تبين أنها لفرد من توتنهام.

وأكد النادي اللندني أن المصاب ينتمي اليه من دون تحديد ما إذا كان لاعباً أو عضواً في الجهاز الفني أو أحد الموظفين.

وقال سبيرز في بيان «تبلغنا من رابطة الدوري الممتاز أن لدينا نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 بعد الجولة الأخيرة التي أقيمت في مقرنا التدريبي.

«احتراماً للسرية الطبية، لن يتم الكشف عن اسم الفرد، لا يعاني من أي عوارض وسيعزل نفسه لسبعة أيام، وفقاً لبروتوكول الدوري الممتاز، قبل أن يخضع لفحوصات أخرى».

وأجرت الرابطة الجولة الخامسة من فحوصات الكشف عن الفيروس يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13 إصابة من أصل 5079 فحصاً.

ويشكل هذا العدد المنخفض نسبياً دفعة للرابطة التي حددت 17 يونيو موعداً لاستئناف نشاطها المعلق منذ منتصف مارس.

وفي حال كان الشخص المصاب في صفوف النادي اللندني هو لاعب، فمن المتوقع أن يغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد المتوقع إقامتها في 20 أو 21 الشهر الحالي، إذ لا يمكن للمصاب العودة إلى التمارين الجماعية مع الفريق قبل أقل من أسبوعين.

ومن بين الاشخاص الذين أصيبوا بالفيروس حارس مرمى بورنموث آرون رامزدايل، ومدافع واتفورد أدريان ماريابا ومساعد مدرب بيرنلي ايان وون.

بث مباريات الدوري بالمجان

تأكد أن أكثر من ثلث المباريات المتبقية هذا الموسم من الدوري الإنجليزي الممتاز ستبث بالمجان على الهواء مباشرة، وذلك بعد أن أعلنت شركة «أمازون» أنها ستتيح للمشجعين مشاهدة 4 مباريات بدون اشتراك.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي في 17 يونيو بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، وتأكد بث 33 من إجمالي 92 مباراة متبقية، بالمجان.

وقال أليكس غرين المدير الإداري لخدمة «أمازون برايم فيديو» المزودة لخدمات الفيديو حسب الطلب، في تصريحات لوسائل إعلام بريطانية «مثل الجميع في هذه البلد، نحن متحمسون لعودة الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف «سنتيح جميع المباريات الأربع الأخرى التي تمتلك أمازون برايم فيديو حقوق بثها في موسم 2019-2020، للمشاهدة بدون مقابل، حيث لن يحتاج المشجعون إلى عضوية مدفوعة لمشاهدة المباريات عبر الخدمة».

وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية، أن شبكة «سكاي» التلفزيونية ستبث 64 من المباريات المتبقية هذا الموسم منها 25 مباراة ستبث بالمجان، بينما ستبث «بي.بي.سي» 4 مباريات بالمجان.