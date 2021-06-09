إصابة يورينتي بكورونا تفسد تحضيرات منتخب إسبانيا ليورو 2020

أصبح المدافع دييغو يورينتي ثاني لاعب من منتخب إسبانيا يظهر اختباره إيجابياً بفيروس كورونا، ليعاني المدير الفني لويس إنريكي من ضربة موجعة أخرى قبل انطلاقة بطولة يورو 2020 بعد حالة إصابة وعزل القائد سيرجيو بوسكيتس.

وأفسد كوفيد-19 استعدادات إنريكي الأخيرة لنهائيات بطولة أوروبا 2020، وأضطر الاتحاد الاسباني لكرة القدم للدفع بمنتخب تحت 21 عاماً في مباراة ودية أمام منتخب ليتوانيا أمس، بدلاً من المنتخب الأول، بعدما تقرر عزل لاعبيه والطاقم التدريبي بالكامل.

وتم استدعاء ستة لاعبين كبار، وهم كيبا آريزابالاغا وراؤول آلبيول وبريس مينديز وبابلو فورناليس ورودريغو مورينو وكارلوس سولير للتدرب في "فقاعة طبية" موازية إذا تطلب الأمر استدعاء أي منهم بديلاً حال ظهور حالات إيجابية أخرى.

منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً يتدرب تحسباً لأي تطورات جديدة

كما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضاً، عن تدرب عدد من لاعبي تحت 21 عاماً بشكل منفصل في مدريد، تحسباً لأي ظروف أخرى، ولم يذكر الاتحاد ما إذا كان سيتم استبعاد بوسكيتس أو يورينتي من التشكيلة، لكن أمام إنريكي حتى يوم السبت القادم لإجراء تغييرات أخيرة على قائمته الأولية في حالة إصابة آخرين بفيروس كورونا.

ويجب على اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم البقاء في عزلة لمدة 10 أيام على الأقل، مما يعني أن كلا من بوسكيتس ويورينتي سيفوتان المباراة الافتتاحية أمام منتخب السويد، كما يبدو من غير المرجح أن يكونا لائقين لمباراة لا روخا الثانية أمام بولندا في 19 يونيو الجاري.

وقال وزير الرياضة الإسباني خوسيه مانويل رودريغيز أوريبس، لإذاعة "كادينا سير" المحلية أن اللاعبين سيحصلون على تطعيم ضد فيروس "كوفيد- 19" اليوم الأربعاء، فيما حذر رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، من احتمال ظهور المزيد من الحالات الإيجابية خلال الأيام التالية.