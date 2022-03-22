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إقالة أنشيلوتي مؤكدة إذا فشل ريال مدريد في الفوز بلقب الليغا

منشور 22 آذار / مارس 2022 - 08:02
كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي

أكد موقع "أوكي دياريو" الإسبانية أن بقاء المدرب كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني في ريال مدريد باتت مهدداً.

وسقط الفريق الملكي برباعيةٍ دون رد في لقاء كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي لتتراكم الضغوطات على المدير الفني الإيطالي المخضرم.

وكشف الموقع أن النادي سيقيل أنشيلوتي إذا ما فشل الفريق في الظفر بلقب الدوري الإسباني (الليغا) هذا الموسم.

وأدت الخسارة المذلة على ملعب سانتياغو بيرنابيو مطلع الأسبوع لتجمد رصيد ريال مدريد عند 66 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

أما برشلونة فقفز إلى المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن الميرينغي علماً بأن له مباراة مؤجلة.

كارلو أنشيلوتي
كارلو أنشيلوتي
كلمات دالة:ريال مدريدكارلو أنشيلوتيالدوري الإسبانيبرشلونةالكلاسيكو

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