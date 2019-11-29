إقالة اوناي إيمري من تدريب آرسنال

قررت إدارة نادي آرسنال إقالة أوناي إيمري من منصبه كمدرب للغانرز بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة.

واطاحت خسارة آرسنال الخميس أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف لاثنين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدوري الاوروبي للإطاحة بالمدير الفني الإسباني.

ويعاني آرسنال من سوء النتائج هذا الموسم حيث يقبع في المركز الثامن برصيد 18 نقطة في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ماسيميليانو آليغري ونونو إيسبيريتو سانتو يبدوان المرشحين الأبرز لخلافة إيمري في تدريب الغانرز.