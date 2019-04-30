إكسبريس: صلاح يتعرض لإصابة قبل مواجهة برشلونة

كشفت وسائل اعلام بريطانية، عن تعرض نجم ليفربول محمد صلاح، للاصابة قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن نجم ليفربول أصيب خلال التدريبات أمس الاثنين، حيث تعرض لإصابة في الفخذ منعته من المواصلة.

وأضاف موقع "101 غريت جولز"، أن إصابة الدولي المصري في الفخذ أجبرته على عدم إكمال التدريب، وربما يبتعد عن المشاركة أمام برشلونة.

وأقلقت الإصابة جماهير ليفربول حول العالم، إذ أعادت إلى الأذهان تلك الإصابة في الكتف التي تعرض لها صلاح خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ريال مدريد، ليخسر أمام الملكي بثلاثية مقابل هدف.

ويواجه برشلونة نظيره ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، غداً الأربعاء على ملعب كامب ناو.