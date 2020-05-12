إلى متى سيبقى ميسي هو الحل؟

بعد مغادرة تشافي هيرنانديز لنادي السد الذي أصبح مدرباً له وأندريس إنييستا للدوري الياباني، يعاني برشلونة في المواسم الأخيرة، فكان الحل دائماً في النجم ليونيل ميسي الذي إذا غاب تكون النتائج سيئة فهو المنقذ للنادي الكتالوني في كل المباريات التي خاضها هذا الموسم.

يقدم البارسا مستويات متوسطة هذا الموسم، ولو كان ريال مدريد في كامل قوته لكان من الممكن أن يحسم الصدارة مبكراً.

وينافس ميسي ككل موسم على جائزة الحذاء الذهبي التي تقدم سنوياً لمن يحرز أكبر عدد من الأهداف في أوروبا، ولو أنه في الموسم الحالي لا يتواجد في المراكز الأولى محتلاً المركز السادس، في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في دوريات أوروبا الكبرى.

وسبق لميسي أن أحرز الحذاء الأوروبي ست مرات، متفوقا على كريستيانو رونالدو، الذي توج بالجائزة أربع مرات.

ويتصدر نجم بايرن ميونيخ، روبرت ليفاندوفسكي، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف الموسم الحالي، برصيد 27 هدفاً، بينما يبلغ رصيد ميسي 19 هدفاً.

لكن قائد برشلونة قدم مستويات جيدة عكس زملاءه في الفريق ويحل في صدارة الهدافين من خلال 19 هدفاً في الدوري الإسباني، وفي المرتبة الثانية، يليه مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة، بـ 14 هدفاً.