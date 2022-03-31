إنتر ميلان مهتم بالحصول بضم لوكاكو على سبيل الإعارة

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" أن الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي مطلوب من قبل إنتر ميلان على سبيل الإعارة الموسم القادم.

وانضم صاحب الـ 28 عاماً إلى النادي الإنجليزي صيف العام الماضي قادماً من النيراتزوري بالذات مقابل 97.5 مليون جنيه استرليني.

لكن البلجيكي عانى لدى عودته إلى ملعب ستامفورد بريدج ولم يتمكن من إبهار المدير الفني الألماني توماس توخيل بمستواه كما كان يفعل تحت إشراف المدير الفني السابق أنتونيو كونتي.

ولا يستطيع إنتر ميلان ضم لوكاكو بصفة نهائية نظراً لارتفاع قيمته وسيعمل على استعارته إن أمكن تفادياً لدفع رسوم إضافية.

يذكر أن العلاقة بين المهاجم العملاق وتوخيل ليست في أفضل أحوالها مما يعني أن الألماني لن يمانع رحيل اللاعب إن سنحت الفرصة.