إنتر ميلان يتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا على حساب روما

تأهل إنتر ميلان إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد فوزه على ضيفه روما بهدفين دون رد ليلة الثلاثاء على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) في ربع النهائي.

وجاء الهدفان الحاسمان عن طريق كلٍ من المهاجم الدولي البوسني إيدين دجيكو في الدقيقة الثانية، والمهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 68.

يذكر أن إنتر ميلان سيلاقي في المربع الذهبي الفائز من مواجهة ميلان وضيفه لاتسيو التي ستقام الأربعاء على أرضية الملعب ذاته.

وضمن الدور ربع النهائي، تقام مواجهتان آخريان بين أتالانتا وضيفه فيورنتينا يوم الخميس القادم على ملعب جيويس.

كما يلتقي يوفنتوس مع ضيفه ساسوولو على ملعب آليانز ستاديوم في اليوم ذاته.