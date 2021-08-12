إنتر ميلان يحدد خليفة لاوتارو مارتينيز

اختار إنتر ميلان وفقاً للشهير جيانلوكا دي مارزيو خليفة لنجم الهجوم لاوتارو مارتينيز الذي يقترب شيئاً فشيئاً من الانتقال إلى توتنهام أو آرسنال هذا الصيف.

وخسر النيراتزوري خدمات هدافه الأول روميلو لوكاكو الذي بات على أعتاب ارتداء قميص تشيلسي للمرة الثانية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 115 مليون يورو.

وأجبرت المشاكل الاقتصادية بطل الدوري الإيطالي على بيع أبرز نجومه، فكانت البداية مع أشرف حكيمي الذي حزم حقائبه صوب العاصمة الفرنسية للانضمام إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو دون الإضافات.

وبات مصير لاوتارو مماثلاً لزميليه على ما يبدو، وستكون الوجهة صوب توتنهام الذي وافق على دفع 60 مليون يورو أيضاً لشرائه من فريق الأفاعي.

ورغم أن المهاجم الأرجنتيني أكد سعادته ورغبته في البقاء مع فريقه الحالي، إلا أن حاجة النادي للأموال قد تجبره على المغادرة.

من سيخلف لاوتارو مع النيراتزوري؟

ووجه إنتر أنظاره صوب لورينزو إينسيني الذي يدخل العام الأخير من عقده مع نابولي وفقاً لدي مارزيو.

وساهم المهاجم البالغ من العمر 30 عاماً في فوز منتخب إيطاليا ببطولة يورو 2020 الشهر الماضي، ويبدو أن رحلته مع البارتينوبي أوشكت على النهاية.

وسيكون بطل السيري آ مستعداً لدفع 25 مليون يورو لضم اللاعب بدلاً من أن يخسره نابولي مجاناً صيف العام القادم.