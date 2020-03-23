إنتر ميلان يحسم مصير أليكسيس سانشيز

أكد تقرير أن إنتر ميلان حسم مصير أليكسيس سانشيز، المهاجم المعار من مانشستر يونايتد.

ووفقاً لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إنتر ميلان قرر عدم شراء سانشيز الصيف القادم.

ويرى مسؤولو إنتر أن دفع قيمة الصفقة بالإضافة إلى راتب اللاعب سيكون باهظاً، وسيحد من قدرة النادي على ضم لاعبين جدد.

وأشار إلى أن إنتر قد يوافق على بقاء التشيلي، إذا لم يعترض يونايتد على إعارته لموسم آخر دون إلزامية الشراء.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه لا يمكن استبعاد المفاجآت في سوق إنتر الهجومي، لأن الكثير من الأمور تعتمد على احتمالية انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، وتفعيل باريس سان جيرمان بند شراء ماورو إيكاردي.