إنتر ميلان يحقق فوزاً صعباً على برشلونة بهدف تشالهانوغلو

حقق إنتر ميلان الإيطالي انتصاراً في غاية الأهمية على ضيفه برشلونة الإسباني وبهدفٍ دون رد في المباراة القوية التي جرت بينهما على أرضية ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 45+2 بتسديدة أرضية عن طريق الدولي التركي هاكان تشالهانوغلو على يمين الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغين.

وألغى الحكم هدفاً للبارسا سجله المتألق الإسباني بيدري بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد (الفار) في الدقيقة 67.

إنتر ميلان يرتقي إلى المركز الثاني و برشلونة يتراجع إلى الثالث

بهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط من 3 جولات قفز على إثرها للمركز الثاني في المجموعة الثالثة.

في المقابل، تجمد رصيد البلاوغرانا عند 3 نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الثالث.

ويلتقي الفريقان مجدداً على أرضية ملعب سبوتيفاي كامب ناو يوم الأربعاء الثاني عشر من الشهر الجاري لحساب الجولة الرابعة.

ضمن نفس المجموعة، حقق بايرن ميونخ الألماني فوزاً كاسحاً على فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية نظيفة ليبتعد في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.