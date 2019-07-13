إنتر ميلان يخوض مفاوضات لضم لوكاكو

قال المدير الرياضي لإنتر ميلان بييرو أوسيليو أن النادي دخل في مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدمات المهاجم روميلو لوكاكو.

وقال أوسيليو بعد اجتماعه بمسؤولي يونايتد في مكاتب النادي الإنجليزي الشمالي بلندن، “إنها مقاربة رسمية بين ناديين مهمين. سنرى ما سيحصل. جميع اللاعبين الذين نرصدهم هم أهداف اتفقنا عليهم مع المدرب أنتونيو كونتي. نريد تلبية طلباته مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير المادية”.

ولا يبدو عرض إنتر ميلان الأولي يلبي المطلوب لأنه يريد استعارة اللاعب على مدى موسمين مقابل 9 ملايين يورو مع ضرورة شرائه في نهاية هذه الفترة.

واستناداً إلى بعض التقارير، يصر مانشستر يونايتد على الحصول نقداً على 75 مليون جنيه استرليني (حوالي 82 مليون يورو) وهو المبلغ الذي دفعه عندما ضم المهاجم البلجيكي من إيفرتون عام 2016.

وخاض لوكاكو 96 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 42 هدفاً، لكن مدرب الفريق أولي غونار سولشاير الذي حل بدلاً من جوزيه مورينيو منتصف الموسم الماضي، فضل عليه ماركوس راشفورد في مركز رأس الحربة.