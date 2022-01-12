  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. إنتر ميلان يظفر بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس

إنتر ميلان يظفر بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس

منشور 12 كانون الثّاني / يناير 2022 - 10:33
إنتر ميلان يفوز بكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه
إنتر ميلان يفوز بكأس السوبر للمرة السادسة في تاريخه

ظفر إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه الصعب والماراثوني على يوفنتوس بعد التمديد بنتيجة هدفين لهدف في المباراة القوية التي جرت على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ليلة الأربعاء.

تقدم البيانكونيري أولاً عن طريق لاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني في الدقيقة 25.

لكن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل للنيراتزوري بعد 10 دقائق فقط من ركلة جزاء.

وفشل الطرفان في زيادة غلتهما التهديفية خلال ما تبقى من الزمن الأصلي من اللقاء ليحتكما لشوطين إضافيين.

وفي الثواني الأخيرة قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، خطف المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز هدف الانتصار الثمين لفريقه إنتر ميلان (120).

تقدم يوفنتوس على إنتر ميلان عبر ماكيني لكن هذا الهدف لم يكن كافياً
تقدم يوفنتوس على إنتر ميلان عبر ماكيني لكن هذا الهدف لم يكن كافياً
كلمات دالة:إنتر ميلانيوفنتوسكأس السوبر الإيطالي

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...