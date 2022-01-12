إنتر ميلان يظفر بكأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس

ظفر إنتر ميلان بكأس السوبر الإيطالي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه الصعب والماراثوني على يوفنتوس بعد التمديد بنتيجة هدفين لهدف في المباراة القوية التي جرت على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) ليلة الأربعاء.

تقدم البيانكونيري أولاً عن طريق لاعب خط الوسط الأميركي ويستون ماكيني في الدقيقة 25.

لكن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أدرك التعادل للنيراتزوري بعد 10 دقائق فقط من ركلة جزاء.

وفشل الطرفان في زيادة غلتهما التهديفية خلال ما تبقى من الزمن الأصلي من اللقاء ليحتكما لشوطين إضافيين.

وفي الثواني الأخيرة قبل نهاية الشوط الإضافي الثاني، خطف المهاجم التشيلي المخضرم أليكسيس سانشيز هدف الانتصار الثمين لفريقه إنتر ميلان (120).