إنتر ميلان يفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة 19 في تاريخه

توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي قبل نهاية البطولة بأربع مراحل بعدما تعادل أتالانتا 1-1مع ساسوولو ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من البطولة.

وأصبح بذلك رصيد أتالانتا 69 نقطة في المركز الثاني متساوياً بالرصيد نفسه مع يوفنتوس وميلان صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب بفارق 13 نقطة خلف إنتر ميلان صاحب الصدارة فيما أصبح رصيد ساسولو 53 نقطة في المركز الثامن.

وبهذه النتيجة، ضمن إنتر تتويجه باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه ليستعيد البطولة التي غابت عنه منذ موسم 2009-2010، ويكسر احتكار يوفي للقب الذي استمر خلال المواسم التسع الأخيرة بعدما أصبح من المستحيل وصول أي من فرق البطولة إلى رصيده الذي بلغ 82 نقطة.