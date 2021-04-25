إنتر ميلان ينجو من تهديدات يويفا

أكدت تقارير بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر العفو عن إنتر ميلان، ولن يتم تغريمه على خلفية مشاركته بتأسيس دوري السوبر الأوروبي، لينجو من بطش يويفا الذي توعد الأندية المؤسسة للبطولة الجديدة.

وأصدر إنتر ميلان بياناً رسمياً في 21 أبريل أكد خلاله انسحابه من البطولة الجديدة، وأنه لم يعد جزءاً من مشروع دوري السوبر.

وقام يوفنتوس وميلان بإصدار بيانات أقل والسبب بسيط، في حالة خروج إنتر ميلان من دوري السوبر، فإنه يمكن إعفاء إنتر من سداد الغرامات المتوقع فرضها على الأندية المؤسسة.