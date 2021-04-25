تقرير: لابورتا وراء تسريب خطة دوري السوبر

كشف تقرير إسباني عن مفاجأة بشأن برشلونة في كواليس بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وشارك 12 نادياً من كبار أوروبا في تأسيس البطولة القارية الجديدة، قبل أن تعلن 9 منها انسحابها، فيما أكد يوفنتوس صعوبة إقامة البطولة الآن، ولم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقاً لبرنامج «كواترو» الإسباني، فإن جوان لابورتا، رئيس البارسا، كان يتناول وجبة العشاء مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، قبل 3 أيام من إعلان تأسيس دوري السوبر.

وأشار إلى أن لابورتا أبلغ تيباس بنبأ تأسيس البطولة الجديدة خلال هذا اللقاء، لينقل رئيس رابطة الليغا هذه الأخبار إلى أليكساندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وأوضح أن تشيفرين قام برد فعل سريع ضد البطولة، عندما علم بانطلاقها قبل الإعلان الرسمي بـ 3 أيام، وهو ما منحه الوقت الكافي للقيام بتحركاته التي نجحت في النهاية في تجميد البطولة.

وذكر أن يويفا عمل مع بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، للضغط على الأندية الإنجليزية وإجبارها على التراجع وترك دوري السوبر.

وكان تشيفرين يعلم أنه بدون فرق الدوري الإنجليزي ستتعرض البطولة لضربة كبيرة، لأنها تمثل نصف الأندية المؤسسة.