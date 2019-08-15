إنتر ميلان ينفق 150 مليون يورو للإطاحة بيوفنتوس

تفصل عشاق كرة القدم أيام قليلة على انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، لكن تشكيلة أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان لا تزال بحاجة إلى بعض التعزيزات في مراكز معينة، لجعل النيراتزوري أحد المنافسين على لقب السيري آ.

وأنفق النادي 150 مليون يورو على ثمانية لاعبين بعد ضم روميلو لوكاكو، من مانشستر يونايتد مقابل 65 مليون يورو، وفالنتينو لازارو من هيرتا برلين، وحارس المرمى يونوت رادو وإيدي سالسيدو من جنوى ونيكولا باريلا من كالياري وغابرييل برازو من بارما وستيفانو سينسي من ساسوولو.

ويضاف إلى هذه الصفقات ضم دييغو غودين الذي جاء من أتلتيكو مدريد بانتقال حر، لكن بالإضافة إلى انتقال إيفان بيريسيتش لبايرن ميونيخ، فهناك مشكلة أخرى يجب على إنتر حلها في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، وهي وضع القائد السابق ماورو إيكاردي، بعد أن أصبح خارج حسابات كونتي، في الوقت الذي تم فيه منح رقمه "9" إلى الوافد الجديد لوكاكو.

ويبدو أن إيكاردي بات قريباً من الغريم يوفنتوس، الذي كان يبحث عن بديل لرحيل نجمه المحتمل باولو ديبالا، وربما يكون إيدين دجيكو هو المعوض في تشكيلة كونتي، رغم أنهم في روما لن يسمحوا له بالرحيل بسهولة، لكن في حال قرر إنتر التعاقد معه، فقد ترتفع قيمة النفقات إلى ما يقارب 200 مليون يورو.

ويعلم كونتي أنه في حال أراد منافسة يوفنتوس على اللقب، فإنه يحتاج إلى فريق قوي، وبالتالي يحلم بجمع المهاجمين البلجيكي والبوسني، لكن الأمر يبقى متعلقاً برحيل ديبالا عن تورينو.