إنتر ميلان يهزم أتالانتا في عقر داره وروما يتعادل مع تورينو بشق الأنفس

تفوق إنتر ميلان على مستضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف لهدفين اليوم الأحد في المباراة التي جرت على ملعب جيويس ضمن الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

جاءت أهداف النيراتزوري عن طريق النجم البوسني إيدين دجيكو (هدفان) في الدقيقتين 36 و 56، وخوسيه لويس بالومينو (61 بالخطأ في مرمى فريقه).

أما هدفا الخاسر فسجلهما آيمولا لوكمان (25 من ركلة جزاء) وبالومينو (77).

روما يتعادل مع تورينو بشق الأنفس

وفي لقاء آخر أقيم بين روما وضيفه تورينو، حسم التعادل الإيجابي 1-1 الموقعة التي احتضنها ملعب أولمبيكو.

سجل كارول لينيتي للضيوف أولاً بعد مرور 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، وعادل نيمانيا ماتيتش النتيجة لأصحاب الأرض في اللحظات الأخيرة (90).

وشهدت الدقيقة 89 طرد جوزيه مورينيو مدرب الثعالب.

إنتر ميلان إلى المركز الرابع

رفع إنتر رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة جعلته يحتل المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 27 نقطة وتراجع بدوره إلى المركز السادس.

أما روما، فأضاف نقطة إلى رصيده الذي أصبح 27 نقطة محتلاً المركز السابع.