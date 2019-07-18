إنتر ميلان يوجه أنظاره صوب كافاني

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية متنوعة أن إنتر بدأ التحرك صوب إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، كبديل لروميلو لوكاكو الذي يغالي مانشستر يونايتد في سعره.

وقالت صحيفتا "توتوسبورت" و"كورييري ديلو سبورت" أن أبرز الأسماء المطروحة هو كافاني، والذي سيكون سعره أقل بسبب بلوغه الثانية والثلاثين.

وقد تكون عقبة ضم الدولي الأوروغوياني راتبه المرتفع، والبالغ 12 مليون يورو سنوياً، وأن إنتر سيعرض 9 ملايين كحدٍ أقصى.

ورحشت "لا غازيتا ديلو سبورت" رافاييل لياو، مهاجم ليل، كما تحدثت "سكاي" عن لقاء بين مسؤولي إنتر ووكلاء آنتي ريبيتش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

وسافر إنتر إلى القارة الآسيوية ضمن جولته التحضيرية للموسم المقبل ولا تضم تشكيلته حالياً أي مهاجم من الفريق الأول بعد استبعاد ماورو إيكاردي.