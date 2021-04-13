إنتر يحتاج إلى 13 نقطة للفوز بلقب الدوري الإيطالي

اقترب إنتر ميلان من تحقيق لقب الدوري الإيطالي بعد انتصاره أمس الأول على كالياري 1-0.

ووفقاً لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” المحلية، حصد إنتر 74 نقطة من 30 مباراة حتى الآن، ويحتاج إلى جمع 13 نقطة في آخر 8 مباريات بالبطولة، من أجل التتويج رسمياً باللقب.

وأضافت أن فريق المدرب أنتونيو كونتي، في طريقه إلى حصد لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009-2010.

ولفتت إلى أن هذا اللقب قد يتحول إلى نقطة انطلاق مبهرة في مستقبل إنتر ميلان.

وسيكسر تتويج إنتر سلسلة يوفنتوس التاريخية، بعدما توج يوفي بلقب الدوري الإيطالي في الأعوام التسعة الأخيرة على التوالي، في إنجاز فريد من نوعه.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب البطولة برصيد 74 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ميلان الوصيف، و12 نقطة عن يوفنتوس ثالث الترتيب.