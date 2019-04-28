إنتر يخطط لضم غوندوغان

قال تقرير صحفي إيطالي، أمس السبت أن إنتر ميلان يسعى لاقتناص إيلكاي غوندوغان المستهدف أيضاً من قبل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، بشكل مجاني.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الصادرة من تورينو أن إنتر يسعى لضم لاعب وسط مانشستر سيتي، لكن دون دفع أي أموال للنادي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنيراتزوري، وبييرو أوسيليو، المدير الرياضي للنادي، يخططان للتوقيع مع الدولي الألماني في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده صيف عام 2020.

وتصطدم رغبة إنتر براتب غوندوغان البالغ 9 ملايين يورو سنوياً.

لكن مسؤولي النادي الإيطالي يراهنون على أن اتفاقية التسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ستنتهي هذا العام، وهو ما سيمنح الإدارة بعض الحرية المالية.

وقد يلجأ ريال مدريد وبايرن ميونيخ إلى محاولة الانقضاض مبكراً على نجم الوسط الألماني الصيف القادم عن طريق دفع مبلغ مناسب لمانشستر سيتي.