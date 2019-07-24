إنتر يرفض ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل إيكاردي

رفض إنتر ميلان ثاني عروض نابولي الرسمية من أجل التعاقد من النجم ماورو إيكاردي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النيراتزوري قد أعلن على لسان مديره التنفيذي جيوسيبي ماروتا أن الأرجنتيني خارج خطة الفريق في الموسم المقبل.

وتسببت هذه الأزمات في انخفاض القيمة السوقية للمهاجم المثير للجدل، والتي كانت تجاوزت الـ 100 مليون يورو الصيف الماضي.

واستغلالاً لذلك، أرسل نابولي عرضاً تصل قيمته بالإضافات إلى 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع إيكاردي، لكن إنتر رفض العرض بسبب المقابل المادي، في الوقت الذي يبدو فيه المهاجم الأرجنتيني أكثر ميلاً للذهاب إلى يوفنتوس.

يذكر أن أنتونيو كونتي قد صدق في أكثر من مؤتمر صحفي على ما قاله جيوسيبي ماروتا بأن إيكاردي خارج خطط الفريق للموسم الجديد.