إنتر يستغل إيكاردي لضم بوغبا

قرر إنتر ميلان التقدم بعرض رسمي لضم بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، بحال بيع الثنائي ماورو إيكاردي وإيفان بيريشيتش.

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن رغبة مسؤولي إنتر في بيع إيكاردي المعار حالياً لباريس سان جيرمان بنحو 70 مليون يورو لمن يرغب بضمه، بالإضافة إلى الحصول على 20 مليون يورو نظير بيع بيريشيتش الذي يبدو في طريقه لجعل إعارته لبايرن ميونيخ دائمة.

ويرغب أنتونيو كونتي مدرب إنتر في دفع 90 مليون يورو دفعة واحدة لإقناع مسؤولي يونايتد بالتخلي عن بوغبا.

يذكر أن يوفنتوس مهتم أيضاً بضم لاعب الوسط الفرنسي، لكنه يريد إدخال لاعبين في الصفقة، مما يجعل موقف منافسه إنتر أقوى إذا ما تقدم بعرض رسمي.