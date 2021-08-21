إنتر يسحق جنوى في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي

اكتسح إنتر ميلان حامل اللقب ضيفه جنوى برباعيةٍ نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

جاءت الأهداف عن طريق ميلان شكرينيار (6)، وهاكان تشالهانوغلو (14)، والبديل آرتورو فيدال (74)، وإيدين دجيكو (88).

إنتر ميلان يستهل الموسم بفوز معنوي مهم

بهذا الانتصار، رفع البطل رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد جنوى خالياً من النقاط.

يذكر أن سيموني إنزاغي تولى الإشراف على النيراتزوري عقب رحيل المدير الفني السابق أنتونيو كونتي بعد قيادة الفريق للفوز بلقب السيري آ الموسم المنصرم.

واضطر النادي لبيع نجميه روميلو لوكاكو وأشرف حكيمي خلال الأسابيع الماضية نظراً للضائقة المالية الصعبة التي يمر بها.